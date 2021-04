Un italiano alla conquista della Grecia. A Livadeia, piccola città con poco più di 30mila abitanti nella periferia della Grecia central, Giuseppe Sannino sta facendo grandi cose. Ex allenatore di tantissime squadre, a Palermo lanciò Dybala e a fine febbraio ha iniziato una nuova avventura sulla panchina del Levadeiakos, seconda divisione greca e seconda esperienza per lui a Livadeia dopo quella del 2018-19. Gli sono bastati due mesi per tornare a far sognare i tifosi: in 12 partite da quando è sulla panchina del Levadeiakos ha conquistato 24 punti con 7 vittorie, 3 pareggi e solo 2 sconfitte. Davanti non sbagliano nulla, dietro hanno chiuso la porta a doppia mandata: 22 gol fatti e 6 subiti.



CALENDARIO PLAYOFF - Il campionato è appena finito e la squadra di Sannino si sta preparando per i playoff promozione: si parte mercoledì 28 contro lo Ionikos ad Atene, poi tre gare consecutive in casa contro Ergotelis, PAE Chania e Diagoras; l'ultima partita la giocheranno il 21 maggio a Xanthi. Il Levadeiakos punta alla promozione con un italiano in panchina, Sannino alla conquista della Grecia.