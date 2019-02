Beppe Sannino, nuovo allenatore del Novara, parla in conferenza stampa: "Il fatto di esser stato un nemico del Novara significa anche che c'è stato rispetto. So che quando venivo a Novara era una domenica diversa dalle altre. Essere tifosi del Novara e demonizzare Sannino per me è stata una gratificazione. Tante volte pensavo che il Novara giocasse contro di me e non contro la mia squadra mi dava forza e batterla era un onore. Ma attenzione, parlo solo di inimicizia sportiva. Perché a fine partita c'è sempre stato massimo rispetto verso la mia persona. Il mio spirito è lo stesso: quello che ho fatto altrove vorrei farlo anche qua".