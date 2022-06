Yaya Sanogo, ex attaccante dell'Arsenal reduce da un'esperienza all'Huddersfield in seconda divisione inglese, ha parlato a Sky:



"Spero di trovare presto un club che mi renda felice. Ho bisogno di riscoprire la gioia del campo, il gusto per il campo. Ho sempre sognato in grande, ma prima devi avere il club per realizzare i tuoi sogni. Ci sono tre squadre in Scozia che sono interessate a me, in Svizzera e anche in Francia. Non lo sapremo mai..."