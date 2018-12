La Roma è pronta a tornare sul mercato di gennaio per uscire dalla crisi con un rinforzo per reparto. In difesa un centrale tra Maidana e Nastasic può prendere il posto di Marcano, che sarà ceduto. Se Schick tornasse alla Sampdoria in prestito, arriverebbe un altro attaccante.



Monchi si concentra in particolare sul centrocampo. Secondo la Gazzetta dello Sport, sul taccuino del ds giallorosso ci sono i nomi di Sekou Sanogo (29enne ivoriano dello Young Boys) e di Julian Weigl (23enne tedesco del Borussia Dortmund).