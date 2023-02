Avete presente le 500 rose inviate da Cassano a Michelle Hunziker a Sanremo 2007? Ecco, quest'anno è successo qualcosa di simile, con lo stessa idea del 'caffè sospeso' di Napoli: chi arriva poteva prendere un mazzo offerto dalla coppia di cantanti. La notizia si è diffusa in poco tempo e nel giro di mezz'ora era finito tutto.L'idea è partita dai due ragazzi, che su Google hanno trovato un negozio di fiori in piazza Muccioli spendendo circa 5mila euro per tenere in stand by quei mazzi di rose. Chi arrivava per primo, li portava a casa. A dire la verità prima dell'arrivo dei Coma - che avevano già sponsorizzato l'iniziativa sui social - c'era già tanta gente che voleva anche servirsi da sola.. Mai prima di quest'anno era successo qualcosa di simile, un'idea nuova - anche - per celebrare l'arrivo del loro matrimonio.