Dopo l'annuncio di oggi di Amadeus, che ha fatto sapere che non condurrà la prossima edizione del Festival di Sanremo, è iniziato il toto-nome per capire chi lo sostituirà: i due candidati principali al momento sono Alessandro Cattelan, appena passato da Sky alla Rai, e Fabio Fazio, che l'ha già condotto per quattro edizioni: nel 1999, nel 2000, nel 2013 e nel 2014.