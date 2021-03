Dopo l'annuncio di Amadeus sulla fine della sua esperienza alla conduzione di Sanremo, le chiacchiere circa il suo successore si sono amplificate, e tutte portano verso un solo nome: Alessandro Cattelan. Si parla di un possibile sbarco in Rai del conduttore di Sky, a provare a fare chiarezza è stato lo stesso direttore Stefano Coletta in conferenza stampa: "Cattelan? Il suo nome viene spesso evocato su Rai1, ma non c' è nessuna considerazione riguardo a Sanremo. Stiamo ragionando su un possibile evento. Sicuramente non ha mai parlato, almeno con me, di Sanremo".