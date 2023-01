Anche per l’edizione 2023 del Festival di Sanremo il presentatore - confermatissimo - sarà Amadeus. Insieme a lui Gianni Morandi che lo affiancherà in tutte e cinque le serate, e alcune co-conduttrici che si alterneranno di puntata in puntata. Vediamo chi sono:



Prima serata: Chiara Ferragni

Seconda serata: Francesca Fagnani

Terza serata: Paola Egonu

Quarta serata: Chiara Francini

Quinta serata: Chiara Ferragni