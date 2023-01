Nel corso delle cinque serate del Festival di Sanremo 2023 (dal 7 al 12 febbraio), in piazza Colombo, a pochi passi dall'Ariston, si esibiranno alcuni cantanti. Chiaramente fuori gara. Da Piero Pelù a Nek, passando per Francesco Renga, Achille Lauro, Annalisa e La Rappresentante di Lista. Cinque artisti per cinque serate, con gli occhi di tutti puntati su Sanremo.