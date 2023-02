Ancora qualche ora e ci sarà il fischio d’inizio: Festival di Sanremo edizione numero 73, si parte. Nella prima serata si esibiranno i primi 14 cantanti in gara; insieme ad Amadeus e Gianni Morandi - che sarà presente in tutte e cinque le serate - ci sarà Chiara Ferragni, scelta come primo volto femminile di questa edizione.



GLI OSPITI - Sanremo riparte da dove aveva finito un anno fa: tra gli ospiti ci saranno Mahmood e Blanco vincitori un anno fa; oltre a loro sul palco dell’Ariston saliranno anche Elena Sofia Ricci, che presenterà la sua nuova fiction, e i Pooh rimasti senza Stefano D’Orazio venuto a mancare nel 2016. Collegato dalla Costa Smeralda Salmo.



I cantanti della prima serata in ordine d’uscita:



Oxa

Gianmaria

Mr. Rain

Mengoni

Ariete

Ultimo

Coma Cose

Elodie

Gassmann

Cugini di Campagna

Grignani

Olly

Colla Zio

Mara Sattei