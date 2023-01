Opinionista del Grande Fratello Vip, Orietta Berti ha lanciato una frecciativa al programma perché Mediaset non le avrebbe dato l'ok per andare al Festival di Sanremo: "Mi fanno andare da Fazio ma non a Sanremo - spiega la diretta interessata - perché Mediaset fa la contro programmazione. Ma le sere in cui non sarò in televisione lo guarderò sicuramente".