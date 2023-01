Ospite della terza serata del Festival di Sanremo 2023 insieme al resto del gruppo, il frontman dei Maneskin Damiano si è raccontato in un'intervista al Guardian: "La gente pensa che ci comportiamo come i Sex Pistols o i Mötley Crüe, ma non siamo niente del genere. Conosciamo bene i rischi legati all'uso di droghe e come possano influenzare il tuo corpo. Io non bevo nemmeno più alcolici". Victoria risponde alla polemica sull'ipotesi, poi smentita, di uso di droga del gruppo durante un concerto: "All'epoca eravamo così arrabbiati per questo e ora non ce ne frega un c...".