Ultimo torna a Sanremo dopo lo scontro con i giornalisti nell'edizione 2019, chiusa al secondo posto dietro Mahmood. Il cantante romano torna sull'episodio e spiega: "Voglio dire che non sono pentito, perché il passato non si rinnega - sono le parole riportate da FanPage - E che non sono fiero, perché non dovrei essere fiero di quello che ho detto e fatto in quel contesto. Nel nuovo album canto la mia maturità. Ho capito che non posso piacere a tutti: ad alcuni la mia musica fa schifo, altri dicono che faccio canzoni troppo lente. Però bisogna riconoscere che nella mia musica c'è autenticità”.