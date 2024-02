Tra i grandi favoriti per la vittoria finale del Festival di Sanremo 2024 c'è Geolier, il cantante napoletano che sta ricevendo un gran consenso tra il pubblico. In questi gioni le visualizzazioni dei suoi video scanno schizzando alle stelle, per molti si gioca il trionfo finale con Angelina Mango e Annalisa.- L'ingresso dell'arista dovrebbe essere. Se dovessero esserci ritardi in scaletta Geolier potrebbe cantare anche oltre l'orario stabilito, anche se nelle prime tre serate non ci sono stati intoppi che hanno fatto slittare le esibizioni dei cantanti o l'orario di chiusura.