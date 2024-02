Sanremo 2024, a che ora canta Ramazzotti

Tanti ospiti nella terza serata del Festival di Sanremo 2024, nella quale si esibiranno i 15 artisti che non hanno cantato la sera prima presentati dall’altra metà. La co-conduttrice di Amadeus sarà la comica Teresa Mannino, il personaggio internazionale Russell Crowe: la sua presenza dovrà far dimenticare le polemiche scoppiate dopo l’ospitata di John Travolta.



SANREMO 2024, IL PROGRAMMA DELLA TERZA SERATA



RAMAZZOTTI A SANREMO 2024 - In occasione dei 40 anni dall’uscita del brano Terra Promessa, sul palco dell’Ariston ci sarà anche Eros Ramazzotti: l’entrata del cantante è prevista per le ore 22 in punto, nel suo spazio riproporrà alcuni sue canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Non è escluso che la sua ospitata possa slittare di qualche minuto, anche se nelle prime due serate i protagonisti del Festival di Sanremo sono riusciti a rispettare gli orari in scaletta. La fine della puntata, è prevista per l’1.40.