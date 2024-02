Sanremo 2024, a che ora verrà annunciato il vincitore

Considerando che anche nell'edizione 2024 del Festival di Sanremo non si è mai finito prima dell'1.30 (e anzi, la maggior parte delle volte si è andati oltre), sono in tanti a chiedersi a che ora finirà la serata finale in programma sabato 10 febbraio. A che ora verrà annunciato il vincitore. Molto probabilmente si andrà oltre le 2 di notte: a esibirsi sul palco dell'Ariston con i loro brani inediti saranno tutti e 30 gli artisti in gara, come la prima sera; in più sarà una puntata piena di ositi ed emozioni.



SANREMO, LE FAVORITE PER LA VITTORIA - La finalissima è sempre un discorso a sé: l'anno scorso la vittoria di Mengoni è arrivata oltre le 3 di notte, la sensazione è che anche quest'anno più o meno si arriverà a un orario simile. Sono in molti a credere che a trionfare a Sanremo 2024 possa essere una donna, le due favorite per distacco solo Annalisa e Angelina Mango.