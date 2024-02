Sanremo 2024, Alfa rischia la squalifica? La verità sullo spoiler della canzone

Il primo protagonista del primo caso di Sanremo 2024 è il cantante genovese Alfa. A poche ore dalla prima serata del Festival, l'artista ha pubblicato una storia Instagram nella quale canta una strofa di una sua canzone accompagnandosi con la chitarra. Il clima è disteso, il ragazzo è sereno e stava scaldando la voce in vista del debutto., e da regolamento le canzoni del Festival non possono essere condivise prima dell'esibizione. Pena: la squalifica.- Il caso però è subito rientrato, perché secondo quanto riporta il suo entourage quella parte del brano che Alfa stava cantando nel video pubblicato su Instagram e accompagnato dalla frase "- storia poi rimossa - non faceva parte della canzone 'Vai!', con la quale si presenta a Sanremo. A poche ore dall'inizio del Festival quindi rischia di scoppiare il primo caso di Sanremo 2024, ma (al momento) Alfa ha scongiurato il rischio di una squalifica.Ph: Instagram Alfa