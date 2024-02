Sanremo 2024, Amadeus: 'Guarderò Roma-Inter'. Quando si gioca, cosa succede col Festival

Sanremo sì, ma anche. La gara dell'Olimpico in programma sabato 10 febbraio alle ore 18 è il big match della 24a giornata, e il fischio finale della partita sarà a meno di un'ora dall'inizio della finalissima del Festival prevista per le 20.45 (dalle 20.30 il pre Festival, uno show condotto da Paola e Chiara con le ultime anticipazioni).. Tra i tifosi giallorossi c'è Lorella Cuccarini che nella quarta serata, cover e duetti, sarà la co-conduttrice di Amadeus.- Nella conferenza stampa prima dell'inizio della serata Amadeus ha risposto a chi gli ha chiesto se riuscirà a dare un'occhiata a Roma-Inter: "Lorella è stra tifosa giallorossa, io nerazzurro. Non la guarderemo insieme, e sarà l'unico momento in cui io non le vorrò bene proprio al 100%. Dipende dal risultato...". Da una parte Sanremo, dall'altra il big match di campionato: Amadeus è concentrato sul Festival, ma per due ore gli occhi saranno puntati su Roma-Inter.