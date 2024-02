Sanremo 2024, Annalisa: 'Da Fiorello ho cantato un inno per la mia squadra'

Annalisa è tra le favorite al Festival di Sanremo 2024 con il brano "Sinceramente". La cantante è presidente onorario della Carcarese, la squadra del suo paese in Promozione ligure e le ha anche dedicato una canzone: Bianco il pane, rosso il vino. "Sono nata e cresciuta a Carcare - racconta Annalisa alla Gazzetta dello Sport -, un piccolo paese in provincia di Savona con poco più di 5 mila abitanti. E' normale fare cose collegate alle attività locali. Così mi sono appassionata, al punto che ho voluto omaggiare la squadra con l'inno. L'ho cantato anche lo scorso maggio da Fiorello a Viva Rai2! Il titolo si spiega con i colori sociali, bianco e rosso. Musica e sport hanno dei punti di contatto, perché prevedono costanza, disciplina, organizzazione e un po' di doti naturali, oltre a tanta passione. I tifosi della Sampdoria hanno usato 'Mon Amour' per risponde a quelli del Genoa che avevano trasformato 'Bellissima' in ultimissima e fallitissima? Il fatto che una canzone vada a finire nella curva di una tifoseria è incredibile, la realizzazione di un sogno".



Edoardo Gandolfo, 31enne vicepresidente e direttore sportivo della Carcarese, spiega: "Annalisa è molto legata alla nostra cittadina, quando torna a casa può concedersi un aperitivo senza dover scattare un selfie ogni venti passi. La nostra è una comunità piccola, ma protettiva. Annalisa è spesso lontana, però si interessa alla società. In passato ha partecipato a una cena con la squadra e ad un video che abbiamo girato contro la violenza sulle donne".