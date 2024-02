Sanremo 2024, ascolti da record: mai uno share così alto negli ultimi 30 anni

Grande successo per la prima serata del Festival di Sanremo, che ha tenuto tanti italiani incollsti alla tv per il debutto dell'edizione 2024. Come negli anni precedenti, Amadeus - presentatore e direttore artistico per il quinto anno di fila, probabilmente l'ultimo -, che ha risposto presente come mai aveva fatto negli ultimi 30 anni.- Per la prima serata del Festival, infatti, c'è stato uno share del 65,1% di pubblico,, in gara c'erano anche gli 883 e Fiorello con 'Finalmente tu' scritta da Max Pezzali e Repetto. Un'altra vita. Ieri sera il picco c'è stato poco dopo le 22 quando Annalisa si è presentata sul palco con la sua 'Sinceramente'. In generale la serata è stata positiva, pollice alto per il debutto del Festival di Sanremo 2024.