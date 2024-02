Sanremo 2024, c'è anche Ibrahimovic. La gag con Amadeus: 'Cosa di fai qui?'

IZ Back. Sì, anche a Sanremo. Da comico. O quasi. Tra il pubblico dell'Ariston spunta Zlatan Ibrahimovic, e mette subito le cose in chiaro: "Qui basta posso dirlo solo io" spiega all'interista Amadeus, che intanto se la ride perché ha la battuta nascosta nel taschino: "Ti ho riservato la prima fila anche se non sei primo in classifica". Zlatan? Spiazzato. Questa non l'avevano provata. Prima però l'ex attaccante ha spiegato il motivo del suo ritiro: "Io ho 42 anni e ho smesso perché ho ascoltato il mio corpo, cosa ci fai te qui a 60?!". E via di risate, con tanto di battuta sul naso di Amadeus.



IBRA A SANREMO 2024 - Ma l'ingresso in campo di Ibra - anzi, sul palco - è stato di quelli a effetto. Come al solito: Zlatan è stato inquadrato a sorpresa tra il pubblico, e avvicinandosi al palco, prima di salire, ha distribuito la sua figurina con la maglia rossonera consegnando l'ultima tra le mani di Amadeus. per Ibra si tratta di un ritorno al Festival di Sanremo, dove era già stato ospite nel marzo 2021 per tutte e cinque le serate.