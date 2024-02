Sanremo 2024, chi sono i cantanti in gara

Sanremo 2024, si riparte. L'Ariston riapre il sipario, inizia una nuova edizione del Festival. Per una settimana la città dei fiori è al centro del mondo, tutti gli occhi sono puntati sui 30 artisti che si sfideranno per decidere il vincitore finale.: si parte martedì 6 febbraio, la chiusura è prevista per sabato 10 quando dopo la finalissima si spegneranno le luci. 30 artisti in gara, 30 inediti da presentare. Un solo vincitore.Fiorella Mannoia - MariposaGeolier - I p' me, tu p' teDargen D'Amico - Onda altaEmma - ApneaFred De Palma - Il cielo non ci vuoleAngelina Mango - La noiaLa Sad - AutodistruttivoDiodato - Ti muoviIl Tre - FragiliRenga e Nek - Pazzo di teSangiovanni - FiniscimiAlfa - VaiIl Volo - CapolavoroAlessandra Amoroso - Fino a quiGazzelle - Tutto quiNegramaro - Ricominciamo tuttoIrama - Tu noRose Villain - Click boomMahmood - Tuta goldLoredana Bertè - PazzaThe Kolors - Un ragazzo una ragazzaBig Mama - La rabbia non ti bastaGhali - Casa MiaAnnalisa - SinceramenteMr. Rain - Due altaleneManinni - SpettacolareRicchi e Poveri - Ma non tutta la vitaSanti Francesi - L'Amore in boccaClara - Diamanti GrezziBNKR44 - Governo punk