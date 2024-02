Sanremo 2024, chi sono i Jalisse: di nuovo al Festival dopo 26 anni di tentativi

Il ritorno al Festival di Sanremo per i Jalisse rappresenta un obiettivo al quale forse non credevano più. La costanza e la perseveranza però li ha premiati,. Non come artisti in gara, ma in qualità di ospiti nella quarta serata dedicata alla cover e ai duetti.- Per capire chi sono i Jalisse però bisogna fare un passo indietro: la coppia, formata da Fabio Ricci e Alessandra Drusian nel 1997 aveva vinto il Festival col brano 'Fiumi di parole' e da allora Sanremo è diventato quasi una maledizione.. 26 tentativi, tutti a vuoto. Un po' come quella maledizione che Bela Guttmann lanciò al Benfica: "Senza di me non vincerà mai una Coppa dei Campioni". Tutto vero: era il 1962, da quella volta non ne vinsero più. E oggi stanno ancora aspettando.- I Jalisse invece sono riusciti a rompere questa striscia negativa, perché dopo essere stati, Beppe Vessicchio e Leonardo De Amicisi. 27 anni dopo l'ultima volta i Jalisse sono tornati a Sanremo anche se non partecipano alla gara; ora il loro obiettivo rimane quello, magari il prossimo anno. Ci riproveranno, siamo sicuri. E sarà l'ennesimo tentativo.