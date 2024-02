Sanremo 2024, com'è nata l'idea di riportare Ibrahimovic al Festival

Francesco Guerrieri

Un po' ex calciatore, un po' comico. Dopo l'ospitata di ieri alla prima serata del Festival di Sanremo Zlatan Ibrahimovic si è preso gli applausi della critica. Lo svedese è tornato sul palco dell'Ariston dove era già stata nel 2021 per tutte e cinque le serate: ieri sera era a suo agio, rideva e scherzava quasi come se fosse quello il suo mestiere.



IBRA A SANREMO - Con Amadeus hanno scherzato mandandosi qualche frecciatina su Milan e Inter come da copione, finché il presentatore ha improvvisato spiazzando l'ex attaccante: "Ti ho riservato la prima fila, anche se non sei primo in classifica". Il tifoso nerazzurro se ne va in dribbling e Zlatan rimane spiazzato. Sorride, perché sa che la battuta arriva da un amico che qualche mese fa l'ha chiamato di sua spontanea volontà per chiedergli di tornare a Sanremo.



L'AMICIZIA AMADEUS-IBRA - Questo Festival è l'ultimo di Amadeus, che chiude un parentesi di cinque anni a Sanremo con quello che è sempre stato definito il Festival dell'amicizia. Per questo il presentatore ha deciso di terminare la sua avventura all'Ariston circondandosi di persone con le quali è rimasto in contatto, alle quali tiene. E tra queste c'è Zlatan Ibrahimovic, col quale si sente costantemente e che ha accettato l'invito presentandosi tra il pubblico nella serata d'esordio. Una piacevole sorpresa.