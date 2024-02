Sanremo 2024, date e orario

Sono in tanti a chiedersi a che ora finirà il Festival di Sanremo 2024. Come ogni anno si andrà oltre la mezzanotte in tutte e cinque le serate, da martedì 6 a sabato.. La scaletta della prima serata si chiude intorno alle ore 2, ma non è escluso si possa andare anche un po' più lunghi come succedeva spesso anche nelle edizioni precedenti.- Occhio anche alla serata delle cover, quella del venerdì. Come nella prima e nell'ultima puntata gli artisti in gara si esibiranno tutti e 30, e per questo la sensazione è che si possa finire anche in questo caso in un orario intorno alle 2 di notte.. Le serate inizieranno tutte alle 20.40. Prima è in programma il PrimaFestival, un pre-show di dieci minuti condotto da Paola e Chiara durante il quale in ogni puntata verrano svelate anticipazioni sulla serata e interviste ai protagonisti del Festival.