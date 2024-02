Sanremo 2024, Gazzelle e quell'urlo dal pubblico: 'Daje Roma'

Tanto calcio all'edizione 2024 del Festival di Sanremo. Molti dei 30 cantanti in gara sono legati a una squadra: Milan, Inter, Juventus..., che si esibisce con la sua 'Tutto qui'; dopo la prima serata nella quale si sono esibiti tutti gli artisti uno dietro l'altro, il tifoso giallorosso è tornato sul palco nella seconda serata. Ma qualcuno sui social è stato attratto da una curiosità, prima ancora della sua esibizione.- Gazzelle si è esibito intorno alle 22, in un orario durante il quale chi ha iniziato a vedere il Festival era ancora davanti alla tv. Così, al momento della grafica che annunciava l'inizio dell'esibizione dell'artista,. Gazzelle infatti è un tifoso giallorosso, non si perde una partita della squadra di De Rossi e quando può va a vederla allo stadio.