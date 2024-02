Sanremo 2024, Geolier a CM: 'Io e Donnarumma come fratelli, ora lavorerò col Napoli'

Il Napoli ha acceso i riflettori sul Festival di Sanremo 2024. E in particolare sui talenti di casa. Una sorta di scouting per trovare qualche pista extra calcistica, a livello commerciale e di marketing.: il suo look ha fatto discutere sul web, ma qualche ora dopo è arrivata una nota del club azzurro che annunciava l'inizio di una collaborazione con Geolier. Nella nostra intervista il cantante spiega i termini di questa collaborazione e la scelta di presentarsi sul green carpet con la tuta del Napoli."Volevo stare comodo, sono uscito dall’hotel in tuta e così sono arrivato sul green carpet. Visto che indosso sempre quella del Napoli l'ho portata anche qui"."Mi hanno invidiato, perché non ho dovuto preoccuparmi di sistemare i capelli o di scegliere l’outfit. Niente di tutto questo"."Da ex giocatore del Napoli, quando ho iniziato a cantare era inevitabile che mi conoscesse. E' uno scugnizzo come me, stiamo benissimo insieme e parliamo come due veri amici"."Lui è come un fratello. Basta una telefonata e corro da lui a Parigi, il problema è che quando arrivo non so mai la data di ritorno: Gigio ha una tale potenza che se non vuole farmi ripartire è capace di far chiudere l'aeroporto"."L'atmosfera era magica, erano tutti gasati. La vittoria dello scudetto ha aumentato anche il turismo, ha fatto bene all'umore della città e all'economia"."Con i miei amici. Appena è finita la partita con l'Udinese ho chiamato mio fratello Antonio e siamo scoppiati a piangere, poi ho messo una balaclava in testa e sono andato tra i tifosi. Non potevo perdermi quella festa"."Grazie a Sanremo. Abbiamo preso il moodboard della maglia da gara, ma per rispettare i tifosi volevamo mettere anche qualcosa di nostro. Il numero 10 andava fatto per forza, per questo abbiamo messo il nostro motto 'Real p’ semp'. Bisogna sempre essere veri, in ogni cosa che si fa".