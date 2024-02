Sanremo 2024, gli altri premi

Angelina Mango ha trionfato al Festival di Sanremo 2024. Subito vittoria al debutto, un bacio al cielo a papà Pino per una notte che non dimenticherà mai. La cantante è sempre stata tra le favorite dalla prima serata, un testa a testa con Annalisa nel quale, nel corso delle puntate, si è inserito anche Geolier che ha chiuso - anche lui all'esordio - al secondo posto. Angelina fa tripletta e vince anche il premio della sala stampa e quello come miglior arrangiamento musicale, non è stata l'unica premiata nella serata finale, durante la quale sono stati assegnati anche altri riconoscimenti ad alcuni artisti in gara.



Gli altri premi del Festival di Sanremo 2024



Premio della critica Mia Martini: Loredana Bertè - Pazza

Premio della Sala Stampa: Angelina Mango - La noia

Miglior testo: Fiorella Mannoia - Mariposa

Miglior musica: Angelina Mango - La noia