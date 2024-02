Sanremo 2024, il Napoli annuncia la collaborazione con Geolier

Geolier porta il Napoli a Sanremo 2024. Il rapper è tra i 30 artisti in gara nell'edizione di quest'anno, ma prima ancora di salire sul palco dell'Ariston ha fatto parlare di sé per il look scelto in occasione della serata della vigilia. Il giorno prima dell'inizio del Festival i cantanti hanno sfilato sul green carpet tra l'entusiasmo e la curiosità del pubblico. In molti sono rimasti colpiti da Geolier, che si è presentato con la felpa bianca del Napoli, con tanto di cappuccio in testa.



L'ANNUNCIO DEL NAPOLI SU GEOLIER - Un gesto apprezzato molto dal club di De Laurentiis, che in giornata ha annunciato una collaborazione con il rapper napoletano: "Per la prima volta nella storia del Club - si legge su una nota ufficiale - la SSC Napoli presenta una collaborazione artistica con un protagonista della scena musicale napoletana, italiana ed internazionale. Geolier ha disegnato personalmente la collezione in vendita sul webstore ufficiale del Club. Tutto il Club è accanto a Geolier e alla musica napoletana sul palco di Sanremo".