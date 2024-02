Sanremo 2024, il programma della terza serata

È tutto pronto per la terza serata di Sanremo, durante la quale si esibiranno i 15 artisti che non hanno cantato la sera precedente, presentati dagli altri 15, con gli abbinamenti sorteggiati in giornata.- La co-conduttrice di Amadeus sarà la comicache in conferenza stampa assicura: “Sarò una scheggia impazzita”.Dopo le polemiche legate al siparietto con John Travolta nella seconda serata del Festival, l’ospite internazionale di oggi sarà, ex protagonista de Il Gladiatore. A sorpresa tornerà sul palco dell’Ariston anche, che ha accettato l’invito dell’amico Amadeus. Tra i protagonisti della serata ci saranno anche. Bresh si esibirà sulla nave da crociera.Il Tre - Presentato da Loredana BertèManinni - Presentato da AlfaBNKR44 - Presentati da Fred De PalmaSanti Francesi - Presentati da ClaraMr.Rain - Presentato da Il VoloRose Villain - Presentata da GazzelleAlessandra Amoroso - Presentata da Dargen D’AmicoRicchi e Poveri - Presentati da BigMamaAngelina Mango - Presentata da IramaDiodato - Presentato dai The KolorsGhali - Presentato da MahmoodNegramaro - Presentati da EmmaFiorella Mannoia - Presentata da AnnalisaSangiovanni - Presentato da Renga & NekLa Sad - Presentato da Geolier