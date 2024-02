Sanremo 2024, il regolamento

Dopo Roma-Cagliari è iniziata quella settimana dell'anno in cui il calcio si intreccia con la musica. Sì, perché al Festival di Sanremo il pallone è sempre un po' protagonista. Sul palco dell'Ariston sono passati calciatori, allenatori e tanti cantanti in gara hanno la loro squadra del cuore.



SANREMO 2024, COSA CAMBIA - Sanremo 2024 parte martedì 6 febbraio e si chiuderà con la finalissima di sabato 10. Un campionato della musica con 30 artisti che presenteranno i loro brani inediti. A differenza degli altri anni, la prima serata tutti i cantanti saliranno sul palco per esibirsi con la loro canzone, nelle altre due si divideranno 15 nella seconda serata e 15 nella terza, venerdì sarà la serata dei duetti e delle cover e sabato è in programma la finalissima.



SANREMO 2024, LA NUOVA GIURIA - A decidere chi sarà il vincitore del Festival di Sanremo 2024, come ogni anno, saranno le varie giurie. Rispetto alle edizioni precedenti però c'è una novità: quest'anno infatti non ci sarà la giuria demoscopica, che sarà sostituita da quella delle radio. La nuova giuria è formata da emittenti radiofoniche individuate attraverso criteri di massima rappresentanza del territorio italiano, e voterà secondo modalità che verranno indicate prima dell’inizio delle dirette di Sanremo 2024. Le altre giurie, confermate, sono il televoto, il pubblico da casa, e la giuria di sala stampa, tv e web.