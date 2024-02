Sanremo 2024, John Travolta e le critiche per l'ospitata:' Imbarazzante'. Cos'è successo

La seconda serata del Festival di Sanremo 2024 è stata archiviata con un 60,1% di ascolti. Altro boom per Amadeus, che ha tenuto davanti alla tv quasi 11 milioni di telespettatori. Tra tanti applausi, ha ricevuto qualche critica il modo in cui è stato gestita la presenza di John Travolta, ospite internazionale della serata. L'attore americano, diventato famoso per il ruolo nel film La Febbre del sabato sera e protagonista di altri tanti successi tra i quali Grease e Pulp Fiction, è stato al centro di un siparietto definito "imbarazzante" sui social.



JOHN TRAVOLTA A SANREMO: COS'E' SUCCESSO - Dopo qualche battuta sul palco con Giorgia - co-conduttrice della serata - Amadeus ha invitato John Travolta a uscire fuori dall'Ariston per una gag insieme a Fiorello. I due, hanno improvvisato la coreografia del "Ballo del qua qua" insieme all'attore internazionale, che un po' imbarazzato si è prestato al balletto. Poche ore dopo però, lo stesso John Travolta, probabilmente anche lui contrario a quanto successo, ha tolto alla Rai i diritti per la la trasmissione delle immagini della sua ospitata.