Sanremo 2024, la classifica completa e i fischi del pubblico per Geolier

All'inizio della serata finale è stata svelata per la prima volta la classifica finale di tutti e 30 gli artisti in gara. Al primo posto c'è Geolier, il rapper napoletano che ha già vinto la serata cover.che fanno seguito a quelli della puntata precedente dopo la premiazione per aver trionfato tra le cover. Dal palco è intervenuto Amadeus, chiedendo rispetto per tutti i cantanti in gara.1) Geolier2) Angelina Mango3) Annalisa4) Ghali5) Irama6) Mahmood7) Alessandra Amoroso8) Loredana Beetè9) Diodato10) Alfa11) Il Volo12) Emma13) Gazzelle14) Fiorella Mannoia15) The Kolors16) Il Tre17) Santi Francesi18) Mr. Rain19) Negramaro20) Ricchi e Poveri21) Dargen D'Amico22) BigMama23) Rose Villain24) Clara25) Maninni26) Renga & Nek27) BNKR4428) La Sad29) Fred De Palma30) Sangiovanni