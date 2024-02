Sanremo 2024, la classifica della prima serata: la top 5

Le luci si spengono, il sipario si chiude. La prima serata del Festival di Sanremo 2024 è stata archiviata, tra serate, commozione, fiducia e qualche sorpresa. La novità rispetto agli altri anni è data dal fatto che nella puntata d'esordio si sono esibiti tutti e 30 gli artisti in gara. A fine serata la Sala Stampa è stata incaricata di votare le migliori esibizioni, ma come da regolamento sono state svelate sono le prime cinque posizioni della classifica parziale.



LA CLASSIFICA PARZIALE DEI PRIMI CINQUE POSTI - Al primo posto c'è Loredara Bertè, che con un tweet ha ringraziato la stampa di averla votata. Dietro di lei Angelina Mango seguita da Annalisa, per un podio tutto al femminile. Appena sotto i primi tre posti ci sono Diodato quarto e Mahmood quinto.