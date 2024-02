Sanremo 2024, la finale: favoriti e possibili sorprese

Francesco Guerrieri

Come l'ultima giornata di campionato. Stasera è in programma la finalissima del Festival di Sanremo 2024, ancora qualche ora e scopriremo chi vincerà lo scudetto della musica. Gli ultimi 90 minuti - metaforici - sono quelli decisivi. "Vincerà una donna" sono convinti in molti. E allora via ai pronostici, tra i favoriti per la vittoria finale e le possibili sorprese.



I FAVORITI - Favoriti? No, favoritE. Sì, al femminile. Perché per il tricolore del Festival può diventare una corsa a due tra Annalisa e Angelina Mango. Un po' come il testa a testa Inter-Juventus in campionato. Fin dalla prima serata le due cantanti sono sempre state nella top five: secondo e terzo posto per la sala stampa, quando a votare sono stati pubblico da casa e radio sono finite seconda e prima (cantando in due serate diverse). Ieri sera hanno spaccato tutte e due. Per Angelina è partita ance una standing ovation dopo l'omaggio al padre col brano 'La Rondine' portato nella puntata cover e duetti.



DA PODIO - Se dovessimo basarci solo sulle visualizzazioni sulle varie piattaforme Geolier sarebbe il grande favorito. Per distacco. Un po' come il Napoli di Spalletti l'anno scorso senza rivali per lo scudetto. Lui ha iniziato una collaborazione artistica con il club di De Laurentiis, ma la sensazione è che, così come Osimhen e compagni, anche lui possa lottare per un posto in Champions. Possibilmente sul podio. A giocarselo, insieme a Geolier, ci sono Irama e Loredana Bertè. Il primo è un po' come l'Atalanta, un giovane che anno dopo anno migliora e ora vuole stupire. E' schizzato in top five quando il voto è andato nelle mani di pubblico e radio. La Bertè se la gioca con l'esperienza, è quel giocatore che danno tutti per finito ma che lavorando a testa bassa risponde sul campo. Occhio anche a Il Volo, un tridente d'attacco che cerca il colpo a effetto.



OUTSIDER - Il lavoro di scouting attento e scrupoloso che fa Amadeus durante l'anno può regalare anche una possibile sorpresa per la vittoria finale. Tra i 30 artisti in gara infatti ci sono quegli outsider che non sono tra i favoriti ma possono ribaltare i pronostici come il Leicester nel 2016. Rispetto all'obiettivo iniziale fissato quell'anno dalle Foxes, D'Argen D'Amico e i The Kolors puntano a qualcosa di più della salvezza. Loro si accontenterebbero di un piazzamento in Europa, ma occhio: possono stupire e arrivare fino in fondo.