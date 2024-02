Sanremo 2024, le pagelle: Dargen con la fantasia di Ronaldinho, il capolaVOLO alla Guardiola

Francesco Guerrieri

I riflettori si spengono sull'Ariston, la prima serata del Festival di Sanremo 2024 è finita. La corsa allo scudetto della musica è iniziata: l'allenatore (in campo) è ancora Amadeus, per il quinto anno di fila - e probabilmente l'ultimo - presentatore e direttore artistico. In campo 30 cantanti che si sfidano per decidere chi vincerà la nuova edizione. A differenza degli altri anni nella prima serata si sono esibiti tutti gli artisti in gara: ecco i primi bilanci, tra conferme, delusioni e sorprese; promossi e bocciati.



Sfoglia la gallery per vedere tutti i voti della prima serata di Sanremo 2024