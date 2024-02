Sanremo 2024, Mr Rain a CM: 'Aspetto Calabria per fare un duetto insieme'

L'intervista si inverte, la prima domanda la fa lui: "Come ti è sembrata l'esibizione?".. E' stato molto complesso gestire le emozioni sul palco, quando sono sceso sono scoppiato in lacrime. Portare questa canzone al Festival rende la mia esibizione complicata rispetto all'anno scorso"."Sono cambiato io, sono cresciuto molto. Dopo il Sanremo dell'anno scorso mi sono sentito più capito e meno solo. Mi sono reso conto di poter essere utile in quello che faccio, magari senza saperlo ho dato forza a persone che non conosco e questo mi ha spinto a portare 'Due altalene' quest'anno. Sono due canzoni legate tra loro"."Ancora no, ma aspetto il suo messaggio come l'anno scorso..."."Ci siamo divertiti molto, dopo aver cantato abbiamo fatto qualche palleggio e lui mi ha raccontato tutti i sacrifici che ci sono in un ragazzo che fa il calciatore"."Lui lui, devo dire che è anche intonato. Magari prima o poi faremo un duetto insieme"."E' da un anno che andiamo allo stadio insieme, diciamo che tra Sanremo e San Siro alla fine ci ritroviamo sempre. Lì si ha una percezione diversa della partita, il calore delle persone, la gente che si fonde con la squadra... Consiglio a tutti di vedere una partita allo stadio, anche a chi non è tifoso accanito"."Certo, quest'anno mi sto concentrando anche su quello. Mi sono letto tutto il regolamentoo eh, col bonus Melozzi ho portato 20 punti a chi mi ha scelto"."No, non ci pensavo proprio. Il mio obiettivo era creare empatia con le persone, il resto è passato tutto in secondo piano. Detto questo, sono stato contentissimo del terzo posto".