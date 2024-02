Sanremo 2024, perché Gabbani si è inginocchiato davanti alla Mannonia

La quarta serata del Festival di Sanremo 2024 è quella dedicata alle cover e ai duetti. Ognuno dei 30 artisti in gara sceglie un partner col quale cantare un brano passato. Fiorella Mannoia ha scelto Francesco Gabbani, col quale si è esibita con un medley. Alla fine dell'esibizione il cantante toscano si è inginocchiato di fronte alla Mannoia per poi rialzarsi subito.



GABBANI E LA MANNOIA A SANREMO 2017 - Per capire il motivo dobbiamo tornare indietro di qualche anno: nel 2017 Gabbani vince Sanremo con Occidentali's Karma - brano proposto anche durante l'esibizione di stasera - battendo in finale proprio Fiorella Mannoia. Dopo l'annuncio di Carlo Conti, allora era lui il presentatore del Festival, Gabbani si è inginocchiato in senso di rispetto per l'altra cantante, quasi scusandosi con lei per averle tolto la vittoria. Così, nella serata delle cover, ha riproposto il gesto.