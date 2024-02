Sanremo 2024, Russell Crowe e il legame con l’Ascoli: la storia

Dopo le polemiche per l’ospitata di John Travolta e il suo ballo del qua qua, nella terza serata del Festival di Sanremo 2024 il personaggio internazionale che salirà sul palco dell’Ariston è Russell Crowe. L’attore, famoso soprattutto per il ruolo di Massimo Decimo Meridio ne Il Gladiatore, qualche mese fa aveva raccontato le sue origini italiane intervenendo al programma Viva Rai 2: “Sono felicissimo del vostro invito al Festival di Sanremo e non vedo l’ora di raggiungervi lì. Ho scoperto di essere anche di origini italiane, precisamente di Ascoli Piceno, un legame di sangue. Ciao Italia, fammi sognare, scatenate l’inferno!”.



RUSSELL CROWE E L’ASCOLI - A poche ore dalla diretta del Festival, l’Ascoli ha fatto arrivare a Sanremo, nell’hotel dove alloggia Russell Crowe, una storica maglia bianconera (ph Ascoli Calcio) alla quale il club ha allegato una lettera. La società ha voluto omaggiare il premio Oscar Russell Crowe per il suo legame di sangue con Ascoli Piceno, ufficializzato dallo stesso attore, che il prossimo 11 luglio sarà in città per la sua tournée italiana con la band “Russell Crowe & The Gentlemen Barbers.