Sanremo 2024, scaletta quarta serata

La quarta serata del Festival di Sanremo 2024 è quella. Nel corso della puntata si esibiranno tutti i 30 cantanti in gara, non il inedibto ma con brani del passato di altri artisti e ognuno di loro ha scelto uno o più colleghi.. A fine serata verrà stilata una nuova classifica e saranno rese note le prime cinque posizioni; poi, sarà proclamato il vincitore di serata.- La co-conduttrice della quarta puntata è. Sul palco dell'Ariston ci sarà anche il cast della serie Mameli. Sulla nave Costa Smeralda troveremo il dj e produttore, dal Suzuki Stage in piazza Colombo a esibirsi davanti al pubblico di Sanremo ci sarà. Come ogni sera, un quarto d'ora prima dell'inizio del Festival ci sarà un pre condotto dacon i tiktokersono gli inviati speciali.Alessandra Amoroso con i BoomDaBash - MedleyAlfa con Roberto Vecchioni - Sogna ragazzo sognaAngelina Mango con il quartetto d'archi dell'orchestra di Roma - La rondineAnnalisa con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia - Sweet dreams (Are made of this)BigMama con Gaia, La Niña e Sissi - Lady MarmaladeBnkr44 con Pino D'Angiò - Ma quale ideaClara con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino - Il cerchio della vitaDargen D'Amico con BabelNova Orchestra - Omaggio a Ennio Morricone: Modigliani sulle note di The CrisisDiodato con Jack Savoretti - Amore che vieni, amore che vaiEmma con Bresh - Medley di Tiziano FerroFiorellla Mannoia con Francesco Gabbani - Che sia benedetta e Occidentali's karmaFred De Palma con gli Eiffel 65 - Medley degli Eiffel 65Gazzelle con Fulminacci - Notte prima degli esamiGeolier con Guè, Luchè e Gigi D'Alessio - Medley dal titolo StradeGhali con Ratchopper - Medley dal titolo Italiano veroIl Tre con Fabrizio Moro - Medley di Fabrizio MoroIl Volo con Stef Burns - Who wants to live foreverIrama con Riccardo Cocciante - Quando finisce un amoreLa Sad con Donatella Rettore - LametteLoredana Bertè con Venerus - Ragazzo mioMahmood con i Tenores di Bitti - Come è profondo il mareManinni con Ermal Meta - Non mi avete fatto nienteMr.Rain con i Gemelli Diversi - MaryNegramaro con Malika Ayane - La canzone del soleRenga & Nek - Medley dei loro successiRicchi e Poveri con Paola & Chiara - Medley di Sarà perché ti amo e Mamma MariaRose Villain con Gianna Nannini - MedleySangiovanni con Aitana - Medley di Farfalle e MariposasSanti Francesi con Skin - HallelujahThe Kolors con Umberto Tozzi - Medley dei successi di Umberto Tozzi