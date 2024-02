Sanremo 2024, ultimo Festival di Amadeus: la conferma

Negli ultimi anni il Festival di Sanremo sta avendo grande successo anche tra i giovani, che rispetto al passato rimangono lì, incollati alla tv a vedere i vari artisti. La svolta è arrivata cinque anni fa, quando a prendere in mano gran parte dell'organizzazione del Festival è stato Amadeus, che dal 2019 è sia presentatore che direttore artistico. Per allargare il bacino d'utenza di Sanremo anche ai giovani, Amadeus ha iniziato a introdurre in gara anche artisti giovani e seguiti dai giovani. E' diventato un Festival molto più social, che anno dopo anno sta avendo un grande successo.



Per Amadeus si tratta del quinto anno alla guida del Festival di Sanremo, probabilmente l'ultimo. Il contratto è in scadenza alla fine dell'edizione di quest'anno, c'è chi sta provando a convincerlo a rinnovare ma il presentatore sembra avere le idee chiare e al momento non ha intenzione di andare avanti. La conferma è arrivata nella conferenza stampa prima della secoda serata: "Per me è un onore essere qui per il quinto anno, ma sento il bisogno di fermarmi anche per poter pensare ad altro o trovare idee nuove. La Rai sarà in grado di trovare un allenatore bravissimo che possa proseguire, perché Sanremo, a prescindere da Amadeus, si ama".