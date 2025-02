Sanremo 2025, a che ora canta Achille Lauro

Getty Images

Tra le esibizioni più attese nella serata di debutto a Sanremo 2025 c’è sicuramente quella di. Il cantautore romano è stato spesso al centro di polemiche nelle edizioni: nel 2022 è stato accusato di blasfemia per aver mimato il battesimo versandosi dell'acqua sulla fronte, come omaggio al compleanno della madre; tre anni prima il suo brano “Rolls Royce” secondo Striscia La Notizia era riferito a una pasticca di ecstasy (detta appunto Rolls-Royce per via del logo dell'omonima auto impresso sopra) e non alla macchina. Secondo Striscia, quindi, la canzone di Lauro sarebbe un inno alla droga.

- Achille Lauro è stato inserito tra i primi 10 cantanti che si esibiranno sul palco dell’Ariston nella prima serata del Festival di Sanremo: sarà il 9º artista a cantare, prima di lui ci sarà Marcella Bella e dopo Giorgia.