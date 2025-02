Sanremo 2025, a che ora canta Fedez

54 minuti fa

Tra i personaggi più discussi del Festival di Sanremo 2025 c’è sicuramente Fedez: amato, odiato, con quasi 20 milioni di follower e sempre al centro delle polemiche, soprattutto in questo periodo dopo la separazione dalla moglie Chiara Ferragni. Per qualche giorno proverà a mettere da parte i suoi problemi personali per concentrarsi sulla musica: quella di quest’anno sarà la sua seconda partecipazione al Festival dopo il debutto nel 2021 in coppia con Francesca Michielin, il brano che porterà in gara si chiama “Battito”.



SANREMO 2025, A CHE ORA CANTA FEDEZ - Nella prima serata del Festival di Sanremo 2025 Fedez sarà uno degli ultimi artisti a esibirsi: dopo di lui ce ne saranno solo altri, tra i quali, il primo sarà Bresh; l’ultimo prima di lui sarà Lucio Corsi.