Sanremo 2025, chi sono gli ospiti della seconda puntata

Per la seconda serata del Festiva di Sanremo Carlo Conti non ha voluto abbassare l’asticella: dopo lo show di Jovanotti, oggi sul palco dell’Ariston ci sarà, ex frontman dei Maneskin e uno degli artisti più apprezzati anche in campo internazionale. Insieme a lui ci sarà, dal Suzuki Stage- All'inizio della seconda serata si esibiranno i primi due artisti della sezione Nuove Proposte. Le esibizioni saranno votate dalla giuria della sala stampa, tv e web (33%), dalla giuria delle radio (33%) e dal pubblico a casa tramite televoto (34%). L'artista più votato avrà accesso alla finale della quarta serata. Di seguito,con il proprio brano in gara, votati dalla giuria delle radio (50%) e dal pubblico a casa tramite televoto (50%). Al termine delle votazioni sarà stilata una classifica provvisoria dei 15 artisti in gara, dove verranno annunciate le prime cinque posizioni, senza ordine di piazzamento.

Achille Lauro - Incoscienti giovaniBresh - La tana del granchioBrunori Sas - L'albero delle nociClara - FebbreComa_Cose - CuoriciniElodie - Dimenticarsi alle 7Fedez - BattitoFrancesca Michielin - Fango in paradisoFrancesco Gabbani - Viva la vitaGaia - Chiamo io chiami tuGiorgia - La cura per meIrama - LentamenteJoan Thiele - EcoLucio Corsi - Volevo essere un duroMarcella Bella - Pelle diamanteMassimo Ranieri - Tra le mani un cuore -Modà - Non ti dimenticoNoemi - Se t'innamori muoriOlly - Balorda nostalgiaRkomi - Il ritmo delle coseRocco Hunt - Mille volte ancora

Rose Villain - FuorileggeSara Toscano - AmarcordSerena Brancale - Anema e CoreShablo con Gué, Joshua e Tormento - La mia parolaSimone Cristicchi - Quando sarai piccolaThe Kolors - Tu con chi fai l'amoreTony Effe - Damme 'na manoWillie Peyote - Grazie ma no grazieAlex Wyse - RockstarMaria Tomba - Goodbye (voglio good vibes)Settembre - VertebreVale LP e Lil Jolie - Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore