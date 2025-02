Sanremo 2025, chi sono gli ospiti della terza serata

Dopo Jovanotti, dopo Damiano David (ex Maneskin), Carlo Conti continua a tenere alta l'asticella degli ospiti al Festival di Sanremo 2025 con i: "Anni fa, una delle mie prime volte a Sanremo da inviato - ha raccontato il conduttore e direttore artistico del Festival in conferenza stampa - chiesi ai Duran Duran di fare un saluto alla radio per la quale lavoravo. Non lo fecero. Ora che tornano qui, con me, posso rifarmi". Insieme a loro anche i protagonisti della serie tv Rai di successo, che presto partirà con la quinta edizione. Dal Suzuki Stage ci saranno collegamenti con

- All'inizio della terza serata si esibiranno i due finalisti della categoria Nuove Proposte. Le esibizioni saranno votate dalla giuria della sala stampa, tv e web (33%), dalla giuria delle radio (33%) e dal pubblico a casa tramite televoto (34%).. Di seguito, si esibiranno i restanti 14 dei 30 Campioni con il proprio brano in gara (gli altri 15 hanno cantato ieri), votati dalla giuria delle radio (50%) e dal pubblico a casa tramite televoto (50%). Al termine delle votazioni verranno annunciate le prime cinque posizioni, senza ordine di piazzamento.