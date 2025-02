Sanremo 2025, chi sono i co-conduttori della finale

Ci siamo. Oggi, a partire dalle 20.40, inizierà la finale del Festival di Sanremo 2025. La finalissima, la serata più attesa. Per le vie della città c'è grande entusiasmo ed emozione come se tra qualche ora si giocasse l'ultimo atto della Champions. Lo "stadio" è quel palco del teatro Ariston dove per l'ultima volta si alterneranno i 29 artisti in gara con i loro inediti. I favoriti sono Giorgia e Simone Cristicchi che ha totalizzato due standing ovation con la sua "Quando sarai piccola", dedicata alla madre che soffre di alzheimer. Occhio agli outsider Lucio Corsi e Olly, da non sottovalutare.

SANREMO 2025, I CO-CONDUTTORI DELLA SERATA FINALE - Per l’ultima serata Carlo Conti cambia ancora due/terzi del tridente d’attacco: confermatissimo lui con la fascia da capitano al braccio, ai suoi lati ci saranno Alessandro Cattelan - già conduttore di tutte le serate del Dopo Festival - e Alessia Marcuzzi, ultimo acquisto di mercato per quest’edizione.