Sanremo 2025, chi sono i co-conduttori della prima serata

È tutto pronto per la serata di debutto del Festival di Sanremo 2025. La nuova guida al comando è Carlo Conti, che ha ereditato la fascia da capitano da Amadeus sia come conduttore che come direttore artistico. Per la prima puntata ci sarà un tridente affiatato, al quale basta uno sguardo per capirsi: insieme a lui,- Nella prima serata si esibiranno i 30 Campioni in gara, ciascuno con il proprio brano, votati dalla giuria della sala stampa, TV e web. Al termine delle votazioni verranno annunciate le prime cinque posizioni, senza ordine di piazzamento.

Achille Lauro - Incoscienti giovaniBresh - La tana del granchioBrunori Sas - L'albero delle nociClara - FebbreComa_Cose - CuoriciniElodie - Dimenticarsi alle 7Fedez - BattitoFrancesca Michielin - Fango in paradisoFrancesco Gabbani - Viva la vitaGaia - Chiamo io chiami tuGiorgia - La cura per meIrama - LentamenteJoan Thiele - EcoLucio Corsi - Volevo essere un duroMarcella Bella - Pelle diamanteMassimo Ranieri - Tra le mani un cuore -Modà - Non ti dimenticoNoemi - Se t'innamori muoriOlly - Balorda nostalgiaRkomi - Il ritmo delle coseRocco Hunt - Mille volte ancora

Rose Villain - FuorileggeSara Toscano - AmarcordSerena Brancale - Anema e CoreShablo con Gué, Joshua e Tormento - La mia parolaSimone Cristicchi - Quando sarai piccolaThe Kolors - Tu con chi fai l'amoreTony Effe - Damme 'na manoWillie Peyote - Grazie ma no grazieAlex Wyse - RockstarMaria Tomba - Goodbye (voglio good vibes)Settembre - VertebreVale LP e Lil Jolie - Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore