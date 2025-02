SANREMO 2025, GLI ALTRI PREMI 

ANSA

Non solo il vincitore del Festival, nella parte finale dell'ultima serata dell'edizione 2025: il "Premio della Critica" Mia Martini che è stato assegnato da giornalisti e critici musicali; il "Premio Sala Stampa" Lucio Dalla che è stato il risultato dei giornalisti accreditati in sala stampa, il "Premio Giancarlo Bigazzi" dell'Orchestra per la miglior composizione musicale e il "Premio Sergio Bardotti" della Commissione Musicale assegnato al miglior testo. Vediamo chi sono i vincitori degli altri premi

- Simone Cristicchi- Lucio Corsi- Simone Cristicchi- Brunori Sas