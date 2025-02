Sanremo 2025, il regolamento della finale

Ci siamo. Oggi, a partire dalle 20.40, inizierà la finale del Festival di Sanremo 2025. La finalissima, la serata più attesa. Per le vie della città c'è grande entusiasmo ed emozione come se tra qualche ora si giocasse l'ultimo atto della Champions. Lo "stadio" è quel palco del teatro Ariston dove per l'ultima volta si alterneranno i 29 artisti in gara con i loro inediti.(Foto Agi per ufficio stampa Rai)che ha totalizzato due standing ovation con la sua "Quando sarai piccola", dedicata alla madre che soffre di alzheimer. Occhio agli outsider Lucio Corsi e Olly, da non sottovalutare.

- Nel corso della serata finale si esibiranno nuovamente i 29 Campioni (erano 30 fino al ritiro di Emis Killa), ciascuno con il rispettivo brano in gara, votati dalla giuria della sala stampa, tv e web (33%), dalla giuria delle radio (33%) e dal pubblico a casa tramite televoto (34%)., determinata dalla media tra le percentuali della serata finale e quelle delle serate precedenti, che stabilirà la classifica definitiva dalla trentesima alla sesta posizione.

- Sarà poi eseguita. La somma dei voti di tutte le tre componenti, sommate ai voti della precedente classifica generale, decreterà infine la canzone vincitrice del Festival.