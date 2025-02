GAIA - 6: Sguardo che spacca la telecamera e capello lungo moro, si scrive Gaia si legge Morticia Addams; la cantante italo brasiliano ricorda la famosa capo-famiglia della casa più spettrale della storia. Qualcosa da rivedere sul look in stile Madre Natura di Ciao Darwin, per il resto si porta a casa la sufficienza.



FRANCESCO GABBANI 8 - Come al solito, Francesco Gabbani sbaglia domani. E' quel giocatore che continua a collezionare skills sbagliando sempre meno. Al suo terzo Festival di Sanremo, dopo la vittoria di "Occidentali's Karma" e il secondo posto tre anni dopo con "Viceversa" si candida di nuovo per il podio. Che potrebbe andargli anche stretto...



RKOMI 3,5 - E' un cantante da lotta salvezza, come quella squadra che cambia 3/4 allenatori per cercare la svolta durante la stagione. E, di solito, alla fine non arriva mai e finiscono puntualmente in B. Look discutibile con una giacca bianca a petto nudo, qualche stonatura e ritmo della canzone che annoia. Occhio alla "zona retrocessione" da ultimi posti.



NOEMI 7,5 - Dopo aver dribblato le scale con l'assist di Carlo Conti "scende in campo" (arriva sul palco) e fa la sua partita: una delle migliori voci di quest'edizione, ingiocabile.



IRAMA 6,5 - Nel 2016 ha debuttato tra le Giovani Proposte, oggi sembra uno di quei giocatori tirati su a costo zero e pronti per una plusvalenza facile. Eh sì, perché il ragazzo è cresciuto e ora "in campo" (sul palco) tira fuori personalità e leadership. Si prende la scena e gli applausi, trascinatore.

COMA_COSE 5 - Bene il testo, uno di quelli che vanno sentiti più volte per apprezzarli. Alt, il ritornello è altra cosa: per noi è un no secco, di quelli che arrivano durante il mercato a chi prova l'assalto a giocatori incedibili. Sembra un remix di Cristina D'Avena, rispetto per Fausto che cantando "Cuoricini" tira su l'asta del microfono esaltandosi come fosse una rockstar.



SIMONE CRISTICCHI 9 - Si prende la standing ovation dell'Ariston in stile Totti e Del Piero al Bernabeu. Qui, però, si parla di vita: la giocata da campione è stata aprire il suo cuore a tutta Italia, raccontando l'alzheimer della madre con un brano commovente in ogni riga di testo. Lui fatica a trattenere l'emozione. Non finge, non esagera: si è presentato così, senza filtri. Vero, puro. Chissà se riuscirà a raccontare alla madre quello che è successo stasera.



MARCELLA BELLA 4 - Diciamoci la verità: ne sentivamo il bisogno? Probabilmente no, eppure era lì, in scaletta. Quest'anno è stata scelta lei come una parte della quota "Over 70", una di quegli artisti scelti per attirare l'attenzione delle vecchie generazioni. 72 anni e l'entusiasmo di una ragazzina, look alla Valderrama e la testa che vola a Francia '98: quell'estate era già a quota 6 partecipazioni al Festival di Sanremo; oggi siamo a 9, ma non è necessario arrivare in doppia cifra.



ACHILLE LAURO 7: da lui si aspettavano tutti un nuovo show, in tanti erano convinti che avrebbe fatto qualcosa delle sue. L'entrata sobria avrebbe potuto avere la sorpresa dietro l'angolo, lui però ha confermato lo stile d'entrata facendo una delle esibizioni più semplici di sempre. Niente sacramenti e nessun doppio senso, finalmente ci siamo concentrati solo sulla sua voce. Ne valeva la pena.



GIORGIA 8 - Sesta partecipazione al Festival di Sanremo, alzi la mano chi si è stufato di sentirla... Impossibile, dai. Capitano, leader, punto di riferimento per i giovani e per i nuovi. La pieghi ma non la spezzi; e se nel calcio la maggior parte delle volte la maglia pesa, nella musica quando senti il suo nome è sempre una garanzia: un uno fisso sul quale giocarsi pure la casa.